“A mí me da un pudor espantoso”: El desahogo de Kathy Salosny por la agresión de “Nano” Calderón contra su padre

La animadora Katherine Salosny se refirió a lo sucedido con el hijo de Raquel Argandoña y Hernán Calderón, “Nano” Calderón, quien este martes quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación, por la agresión que efectuó contra su padre.

En este contexto, a través de una conversación en Instagram la animadora indicó que “lo que está pasando con el hijo de Calderón- Argandoña es fuerte, es súper fuerte, porque también ha sido una familia que siempre ha estado mostrando su intimidad a lo público“.

Sumado a esto, aseveró que en la actualidad “todo el mundo opina y eso debe ser muy doloroso también, muy incómodo, es finalmente un espectáculo que francamente raya en algo incómodo para todos, a mí me da un pudor espantoso, porque no sé qué viene, no sé qué más puede pasar acá”, continuó expresando Salosny.

Por su parte, Rodrigo Herrera complementó su idea y aseveró que uno no sabe qué “va a pasar después, cómo va a volver a trabajar esa gente, es complicado todo”, concluyó.