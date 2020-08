“Ninguno de nosotros somos normales”: La respuesta de Raquel Argandoña ante crítica de Kel Calderón

Durante la jornada de hoy se emitió una entrevista exclusiva de Raquel Argandoña en Canal 13, donde Amaro Gómez-Pablos entrevistó a la panelista de “Bienvenidos”.

En la instancia fue consultada por las palabras que hace unos días soltó la hermana del formalizado, Kel Calderón, quien a través de Twitter lo calificó de delincuente y arremetió contra su madre.

“El parricida resguardado en un Spa. La peor calaña de cobarde, de esos capaces de apuñalar a su padre y esconderse en la falda de su mamá. Made in Chile“, expresó la influencer.

En esta línea expresó que “ninguno de nosotros somos normales“, aludiendo a que todos los integrantes de la familia necesitan ayuda.

Tras esto también le pidió perdón de manera directa a Kel, donde utilizó las cámaras expresando que ya no se comunica con ella. “No me responde los mensajes“, narró.