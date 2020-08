“La vi tan desesperada, tan desecha”: Patricia Maldonado se refiere a “desgarradoras” declaraciones de Raquel Argandoña tras visitar a su hijo en clínica psiquiátrica

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, la animadora Patricia Maldonado se refirió las declaraciones que dio hoy día Raquel Argandoña, tras visitar a su hijo “Nano” Calderón en la clínica psiquiátrica donde el joven está cumpliendo con su prisión preventiva.

Cabe recordar que cuando Raquel se disponía a hablar sobre la denuncia que interpusieron por “malos tratos” de Gendarmería hacia el joven, se mostró sumamente afectada al ver a su hijo, e indicó que “mi hijo necesita tratamiento, los profesionales no lo han podido diagnosticar, está amarrado 24 horas… 24 horas de manos y de pie con una cadena, ni si quiera se la sueltan para bañarse ni tampoco para comer“.

Ante esto, Patricia Maldonado se sinceró en su programa de YouTube e indicó que “a mí me preocupa, te lo digo de corazón, estoy muy preocupada por lo que está ocurriendo… de repente me asusto cuando pienso en tonteras, se me pone una cosa en la boca del estómago“, comenzó expresando.

“Hoy día vi a la Raca que no la dejaron entrar a ver al hijo, no sé si es legal o no es legal, pero la vi tan desesperada por no verlo, tan desecha, como suplicando y llorando a gritos, ¿hasta cuándo va a tener valor a esa mujer?, ¿hasta dónde le va a llegar el valor?“, consultó finalmente la animadora.