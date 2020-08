Laura Prieto reveló la verdad ante rumores de intervención en su rostro

La paraguaya Laura Prieto, a través de Instagram, le dio la oportunidad a sus seguidores de participar en un “preguntas y respuestas” en donde entregó más detalles de su vida.

En este sentido un tema que tocó fue el del as intervenciones estéticas, lo cual es frecuentemente consultado a rostros de TV.

“¿Laurita te hiciste bichetomía o son rumores?“, consultó un internauta, a lo que la ex “Calle 7” respondió.

“Soy cachetoncita me gusta mi cara así, si me la hubiera hecho no tendría los cacheteros goldos“, replicó Prieto.

Aquí puedes ver su publicación: