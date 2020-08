César Antonio Campos recibió especial regalo de su esposo por la final de MasterChef Celebrity

César Antonio Campos recibió un especial regalo de su esposo con motivo de la final de MasterChef Celebrity, la cual será transmitida este domingo por las pantallas de Canal 13. El periodista compartió fotografías del obsequio con sus seguidores en Instagram y agradeció públicamente a su novio con románticas palabras.

El especial presente es un “Funko Pop” personalizado idéntico al comunicador. La figura mencionada pertenece a una línea de muñecos que representan a personajes populares y que se caracterizan por tener una gran cabeza y un cuerpo pequeño.

“¡FUNKO CÉSAR! No doy más de alegría por este hermoso regalo que me trajo mi amado @diegobarrioszep, que por fin volvió al hogar. Ahora tengo mi propio @originalfunko César @masterchefchile con mi chaqueta de chef finalista. Me encantó la sorpresa y sobretodo que haya podido llegar para la ‘Gran Final’ 👨‍🍳¿Se parece a mí?”, escribió Cesar en la descripción de las imágenes donde se puede apreciar el adorable regalo.

Los seguidores del periodista reaccionaron con más de 8.500 Me Gusta y múltiples comentarios que aplaudían el especial detalle.

Revisa la publicación a continuación: