"Él es zurdo (...) es un marxista, hablemos las cosas cómo son": Patricia Maldonado alza la voz en contra de Daniel Matamala

Luego de dos años fuera de pantalla, el programa Tolerancia Cero regresó a la televisión durante la jornada de ayer, de la mano de CNN Chile, retorno que fue ampliamente aplaudido a través de las redes sociales.

Entre los panelistas que se podrán ver en este espacio, se encuentra el periodista Fernando Paulsen, así como también el comunicador Daniel Matamala.

Fue justamente este tema el que fue abordado en una nueva emisión del programa “Las Indomables”, espacio liderado por Catalina Pulido y Patricia Maldonado.

Las animadoras se refirieron al retorno de este espacio enfocado en la política nacional, y criticaron particularmente la presencia de Matamala en el programa.

Todo comenzó cuando Catalina Pulido indicó que el periodista de CNN la mayoría de las veces es “muy vehemente“.

Ante este comentario, Maldonado alzó la voz y expresó que “él es zurdo, no vehemente. Él es marxista, hablemos las cosas cómo son. Es marxista y punto… y cuando alguien tiene el marxismo metido hasta no sé dónde, no es objetivo”.

Según Patricia, Matamala “nunca va a ser objetivo y nunca va a ser pluralista“. Finalmente, Catalina Pulido señaló que “los marxistas son vehementes”.