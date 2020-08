“No fue miedo”: Van Rysselberghe explicó su polémica reacción tras firmar acuerdo por nueva Constitución

La senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe explicó su polémica y comentada reacción tras firmar el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. La parlamentaria conversó sobre el viralizado momento en el programa Pauta Libre de La Red, espacio conducido por el periodista José Antonio Neme, Mónica González, Mirna Schindler y Alejandra Matus.

“Todos vimos su cara ese 15 de noviembre, usted no estaba contenta firmando ese acuerdo. ¿Se arrepiente? ¿Todavía tiene mucho miedo a que ganen otras posturas que no son las suyas?”, le preguntó Mónica.

A lo anterior, Van Rysselberghe respondió que nunca sintió temor. “Lo que tenía esa noche era decepción, porque habíamos trabajado mucho. Todos habíamos cedido mucho”, explicó.

“Chile se estaba quemando por los cuatro costados. Estábamos con un nivel de violencia feroz. Por lo tanto, cuando esa noche a las 4 de la mañana firmamos el acuerdo, lo que yo hubiese esperado, eran discursos de unidad”, agregó la parlamentaria.

“Lo que me pasó esa noche, fue que yo escuché algo completamente distinto. Escuché discursos agresivos, tremendamente ideologizados. Entonces, lo que me pasó ahí no fue miedo, fue decepción“, concluyó.