¿Estás en pareja?: La pregunta que puso nervioso a Julio César Rodríguez

En tu día mi Blanca hermosa! Te adoro!!! Aún recuerdo cuando te vi botadita en la calle afuera de la casa!!! Fiel compañera, la más alegre cuando llego a casa, la que me mira con los ojitos con más amor, la que se acuesta conmigo escondida por las noches. Laura me dijo cuando te dejo en casa:,,, No me la llevo por que es la que más te ama y será tu compañera por siempre…..y no estaba equivocada. Amor para todos los perritos del mundo ❤️🐶!!!!