La emotiva despedida de reconocido periodista que renunció a TVN tras once años en el canal

Faltan fotos y faltan personas. Muchas. Esto lo pude armar a la rápida con kas fotos que me saqué hoy. Fueron 11 años. Un ciclo que se cierra. Soy un afortunado porque trabajé con un grupo de personas extraordinarias. Como en toda buena familia, hay para todos los gustos. Y yo los quise a todos, aprendí de ellos, me reí con ellos, nos enojamos juntos, nos equivocamos y acertamos juntos. TVN es y será mi segunda familia. Gracias por todo. Gracias por hacerme crecer y entender que sin un buen ambiente nada vale la pena. Periodistas, camarógrafos, realizadores, diseñadores, montajistas, sonidistas, practicantes, editores, maquilladoras, peluqueras, cocineros, guardias…en fin …hoy me despedí de casi todos y con mucha gratitud. La televisión se hace por equipos, los logros no son individuales, y eso nunca lo olvidaré. Gracias por hacerle sentir tan querido y bien acompañado durante mas de una década. Los extrañaré mucho. Los quierp mucho. Nos vemos. Daniel "enlace feo" Silva.