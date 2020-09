Gianfranco Marcone reveló cómo ha sido su experiencia en “Bienvenidos” a seis meses de su llegada

View this post on Instagram

Hoy cumplo 6 meses en @canal13cl y a pesar de todo lo que estamos pasando como humanidad puedo decir que estoy agradecido de todo y todos! Muchas gracias por estos meses que han sido muy cómodos, en el living de mi casa! Un abrazo a todos y que tengan su mejor miércoles! @bienvenidos13 @teletrece