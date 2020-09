María Gracia Omegna solo recibió halagos tras enseñar su outfit deportivo

Ya se va a cumplir un año desde que Anka, hija de María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela, llegó al mundo, siendo presentada por sus padres en “Historias de Cuarentena”.

En este sentido, a pocos días de que se celebre el primer cumpleaños de la menor, la actriz compartió con sus más de 400 mil seguidores una fotografía que solo recibió halagos por parte de sus internautas.

En la postal la intérprete promocionó unas calzas deportivas que promocionó una amiga, luciendo así su figura.

“Una compañera teatrera creo y diseño estas patas que no tienen nada que envidiarle a las mejores marcas. Se llama @thealife.cl diseñado por mujeres y producto nacional. A mi me hacen sentir linda y me dan ganas de moverme. Cosa importante en estos tiempos pandemicos “, redactó en la publicación.

“Preciosa”, “Maravillosa” y “Felicidades para ti y tu bebita”, fueron parte de los mensajes que recibió.

Aquí puedes ver la publicación: