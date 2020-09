La réplica de Belén Soto ante críticas en su video en ropa interior: “Debemos dejar la envidia de lado”

Hace unos días la escritora Belén Soto compartió un video en Instagram donde vistió en ropa interior y se refirió a la consciencia sobre el cuerpo femenino.

Como era de esperar, el registro no pasó nada desapercibido en las redes sociales, donde los internautas tuvieron divididas opiniones respecto a su mensaje de “Body Positive“, recibiendo tanto críticas como apoyo en plataformas como Twitter.

Ante los comentarios la exactriz de Canal 13 decidió alzar la voz y publicó un nuevo registro.

“He recibido harta buena onda, comentarios positivos. Harta gente mandando buena energía, buena vibra, a otros les pareció algo extraño y otros que todavía no están preparados para este tema de conversación… pero da igual”, partió señalando en el nuevo video.

Luego continuó: “Esa es la idea, que de a poco podamos ir planteándolo, que dejemos de sexualizar el cuerpo femenino y podamos normalizar muchas cosas que claramente faltan, y hablar de la sororidad”.

Respecto a esto último, Belén afirmó que busca potenciar la unión femenina debido a la disputa que existe en el mismo género. “Es algo que ocurre mucho, sobre todo en las redes sociales, donde estamos juzgando, estamos criticando, donde estamos teniendo un lado agresiva hacia nosotras mismas y hacia otras mujeres. Siendo que somos las primeras que tenemos que apoyarnos, las primeras que tenemos que abrazarnos, las primeras que tenemos que admirar a la otra”, sostuvo.

“Hoy más que nunca entre las mujeres tenemos que tener compañerismo, debemos dejar de juzgar, debemos dejar la competencia, debemos dejar la envidia de lado y por primera vez ponernos en el lugar de nuestra compañera”, relató.

Tras esto se refirió a un comentario que recibió por una mujer, el cual le llamó la atención: “La sororidad es la hermandad entre nosotras las mujeres, el compañerismo, y dejar de juzgar (…) Me impresionó un comentario de una mujer que decía: ‘¿Por qué mejor no te desnudas?’. Entonces le preguntó a esa mujer, acaso cuando tú vas a la playa y ves a tantas mujeres en bikini, también a cada una de ellas le preguntas ¿por qué no te desnudas?, o a ti misma cuando vas a la playa o la piscina en bikini”.

Finalmente sostuvo que su objetivo es practicar la sororidad: “Hay que tenerle respeto al cuerpo femenino, tanto en un bikini, en ropa interior… Eso es lo que falta, respeto por el cuerpo femenino, dejar de sexualizarlo y dejar de verlo como un objeto. En el momento en que podamos respetar eso, vamos a poder dejar de lado tantos estigmas, miedos que nos han hecho nosotras al momento de crecer“, cerró.

Aquí puedes ver su video: