Daniela Castro entregó detalles de su relación con el primo de Martín Cárcamo: “Estamos muy contentos”

Hace algún tiempo que en las redes circulaba que un nuevo chico le había robado el corazón a Daniela Castro, la ex “MasterChef” que mantuvo una relación el Pascual Fernández hace algún tiempo.

El nombre del hombre finalmente fue revelado en una entrevista con LUN, en donde se llegó a Max Rivera Papic, quien es cocinero y primo del animador Martín Cárcamo, a quien conoció el año 2018 a través de las redes sociales.

La pareja llevaría 9 meses saliendo y hace tres semanas tomaron un gran paso: vivir juntos.

“Me gusta estar con él… Somos muy de conversar, nos quedamos hasta tarde conversando. Me gusta, porque eso no se encuentra muy seguido (…) no teníamos que estar juntos. Ahora estamos en el momento correcto y muy contentos“, partió señalando al citado medio.

Respecto al bajo perfil de este pololeo, Castro explicó “quiero cuidar mi relación y sobre todo cuidarlo mucho a él“, mientras que por otro lado Rivera se mostró feliz con su romance: “Yo creo en mi relación con la Dani… Lo más importante es que queremos generar algo juntos y por eso armamos nuestra casa”.

Ver esta publicación en Instagram Mi partner! 😍 Tremenda foto de @rociodelvalle 📸🙌🏻 Una publicación compartida por Maximiliano (@riverapapic) el 2 de Sep de 2020 a las 12:28 PDT