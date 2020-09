“A tu lado estaré”: Nicole Pérez preocupó al compartir registros desde la clínica por complicación de salud de su hija

Nicole Pérez preocupó a sus seguidores de redes sociales con una serie de fotografías desde una clínica de la capital, puesto que una integrante de su familia estaría pasando por un complejo momento.

“No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te amo princesa“, declaró en un mensaje en su cuenta de Instagram, haciendo alusión a su hija Isidora.

“A tu lado estaré y no me moveré”, agregó Pérez en sus “historias” de Instagram, sin revelar detalles de lo sucedido con su hija.

Cabe recordar que el año pasado, Pérez reveló en el programa “Sigamos de Largo” de Canal 13 que su hija Isidora sufría de alopecia.

En la instancia, Nicole explicó que “el momento más difícil con el tema de la alopecia de la Isi fue al final, todo el proceso fue súper difícil pero cuando nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo para poder ayudarla”.

A esto añadió que “uno guarda silencio pensando que estás protegiendo a la persona. No tocándole el tema, porque ella decía ‘yo no tengo esto’; ‘no quiero que me hablen’; ‘no quiero que nadie sepa’”.