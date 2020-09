“Hay algo de belleza aún en medio del dolor por la pérdida”: Millaray Viera y sus sentidas palabras tras fallecimiento de familiar

View this post on Instagram

Hay algo de belleza aún en medio del dolor por la pérdida. ¿Será porque este te conecta con el amor (en su más pura expresión) por esa persona que deja este plano, sin juicios ni rencores? El amor trasciende el tiempo y el espacio, de eso no tengo duda. Nuestros muertos nos abren los ojos, nos guían y acompañan. Nos recuerdan lo fundamental. Honrarlos es nuestro deber. Te amo, tío❤️ Los amo @monicaaguirreb @andreaguirreb @rorroaguirrebrito