VIDEO | “Cayó del cielo”: El momento cuando Rafael Araneda y Marcela Vacarezza se quiebran al hablar de su cuarto hijo

Durante la jornada de ayer, los animadores Rafael Araneda y Marcela Vacarezza anunciaron una importante noticia a sus seguidores: la adopción de su hijo Benjamín.

Mediante una transmisión en Instagram, los conductores de televisión hablaron de este proceso, emocionándose en gran cantidad al mencionar al nuevo integrante de su familia.

“Somos dichosos padres de un cuarto hijo. Y esta es una noticia que hace un tiempo queríamos compartir con todos ustedes pero no se podía, no porque no quisiéramos, si no porque siempre hay que custodiar el bien superior del niño“, dijo Araneda durante la transmisión.

Asimismo, reveló que hace dos años que están viviendo con el pequeño, y que hace dos semanas tuvieron la última audiencia de adopción.

Por su parte, Vacarezza reveló que “es un niño maravilloso que nos ha llenado la vida, cayó del cielo, nos ha enseñado que el amor no tiene límites“.