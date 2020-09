Así reaccionó Patricia Maldonado tras crudo relato de Catalina Pulido sobre detención de su hijo

Este lunes, la animadora Catalina Pulido contó detalles sobre la violenta situación que protagonizó su hijo el sábado pasado, quien fue detenido por la policía luego de que agrediera a un conserje y a un guardia municipal junto a otros jóvenes en Las Condes, después de que estos les solicitaran retirarse del lugar donde practicaban skate.

En el programa “Las Indomables”, Pulido sostuvo: “Bueno, todos saben que no ha sido el cumpleaños más feliz que he tenido en los últimos años, yo creo que ha sido el más triste“.

“No tengo idea cuál fue el motivo del porqué una persona se puede merecer tremendo trato. Personalmente me da un poquito de náuseas ver la violencia con la que se actuó, la cobardía. Siempre he enseñado eso, nunca hay que abusar de tener un privilegio mayor que la otra persona”, declaró la animadora sobre la detención de su hijo.

Tras esto, Patricia Maldonado -quien la escuchaba atentamente- no dudó en brindarle todo su apoyo durante el programa, indicando que “aquí estamos para ayudarte, aquí estamos para prestarte el hombro, para escucharte, porque así el equipo con el que yo trabajo, así es el equipo que me gusta formar a mí, yo trabajo con gente, más que con gente común, yo trabajo con muy buenos seres humanos”.

Asimismo, afirmó que “puede que de repente tengamos distintos puntos de vista, pero nunca nos hemos agredido, nunca nos hemos faltado el respeto y estamos todos muy pendientes de ti como lo estuvimos en algún momento con la Raquel“.

Posteriormente, reconoció que “yo me preocupé mucho de ti el sábado. No entendía nada. Yo estoy de acuerdo contigo Cata, no sé qué le pasa a los jóvenes, yo no puedo entender que niñitas, chiquillas de 16, 17 años se sientan satisfechas y gocen con la violencia de sus amigos”.

“También estoy de acuerdo contigo en que esto es un grupo, y este grupo de jóvenes debe pagar la multa, no se la pueden llevar pelada, o sea no pueden llegar y atacar a una persona entre varios porque me parece de una cobardía enorme”, declaró Maldonado.

“El Juzgado debería darles un escarmiento”, dijo, aludiendo a trabajos comunitarios “a las municipalidad que les correspondan, para que no lo vuelvan a hacer”, dijo finalmente Patricia Maldonado.