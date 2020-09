“Me sorprende lo agresiva de sus respuestas”: Usuaria criticó reacción de Marcela Vacarezza con sus “haters” y la animadora aclaró lo sucedido

El sábado pasado, los animadores Rafael Araneda y Marcela Vacarezza anunciaron la llegada de un nuevo miembro a su familia. Se trata de Benjamín, pequeño a quien adoptaron legalmente hace una semana.

Mediante una transmisión en Instagram, la animadora señaló que “hasta que no saliera la adopción legalmente, que nos costó dos años, él estaba viviendo con nosotros siendo guardadores. Pero al fin, hace una semana tuvimos la última audiencia y ya es uno más nuestro, aunque siempre lo fue”, relató.

No obstante, durante esta jornada la animadora se enojó con algunas críticas que recibió a través de las redes sociales, y emitió un contundente mensaje en su cuenta de Twitter.

“A aquellos que escupen su mierda (porque no hay otra palabra) sólo darles las gracias por hacerme descubrir que aún tengo capacidad de asombro descubriendo que la miseria humana siempre puede ser más”, dijo este lunes la exrostro de TVN.

Ante su mensaje, una usuaria de la plataforma no dudó en cuestionarla por su respuesta y declaró: “Más que exponga su vida, me sorprende lo agresiva de sus respuestas, cae en el mismo nivel”, sostuvo.

Tras esto, Marcela respondió de manera inmediata a la crítica que recibió, y aseguró que “eso es porque no es has leído el nivel de algunos comentarios. Hay un nivel que se puede aguantar pero no barbaridades”, afirmó la animadora.

