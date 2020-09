Natalia Duco generó preocupación por lanzar la bala con más de cinco meses de embarazo: ella aclaró la situación

Fue el pasado 9 de septiembre cuando la deportista chilena Natalia Duco anunció que estaba embarazada, fruto de su relación con su novio Rafael.

En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, la ganadora del programa “MasterChef Celebrity” sostuvo: “Queridos amigos, como se habrán dado cuenta en el video anterior voy a ser mamá, Estoy embarazada de 5 meses“, reveló, recibiendo positivos mensajes de parte de sus seguidores en la red social.

No obstante, durante esta jornada la atleta chilena generó preocupación entre sus fanáticos, luego de practicar este deporte de lanzamiento de peso, lo que según algunos internautas podría ser “peligroso” para su hijo.

“Lanzar es el lugar donde se encuentra mente, cuerpo y alma, ahora no lo hago sola, Luciano desde lo más profundo de mi vientre me acompaña y afrontamos juntos este desafío. Lo único que me importa es transmitir la pasión que siento al hacer deporte juntos, mi corazón está llenito”, escribió Duco junto al video, donde aparece llevando a cabo este deporte.

No obstante, recibió ciertos comentarios que advierten sobre el hecho de reducir la intensidad de sus actividades: “Sé que eres deportista, pero ahora llevas a tu hijo en tu guatita, no te digo que dejes el deporte pero bajar los niveles no te haría mal”, “Linda, te vi lanzar la bala y me dio cosa”, “Oye cuidado con Luciano debe estar revoloteando ahí dentro“, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Tras esto, Natalia explicó a sus seguidores que siempre realizaba esto bajo “supervisión médica“.

