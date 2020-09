“Siempre fue nuestro niño”: Rafael Araneda se emociona en vivo al hablar sobre la llegada de su cuarto hijo

Fue el pasado sábado 12 de septiembre cuando los animadores Rafael Araneda y Marcela Vacarezza anunciaron la llegada de un cuarto integrante a su familia: Benjamín Rafael Araneda Vacarezza, a quien adoptaron legalmente hace más de una semana.

Mediante una transmisión en vivo en sus cuentas de Instagram, Araneda expresó que “somos dichosos padres de un cuarto hijo. Y esta es una noticia que hace un tiempo queríamos compartir con todos ustedes pero no se podía, no porque no quisiéramos, si no porque siempre hay que custodiar el bien superior del niño”, dijo, recibiendo todo el cariño de parte de sus seguidores.

Pero esto no quedó ahí, puesto que el animador también hizo este anuncio en el programa que conduce en Miami, llamado “Enamorándonos” de Univisión.

En este contexto, el conductor de televisión señaló que pasaron por un “proceso maravilloso de luz, de amor, de encontrarnos con un ser divino, con Benjamín, hace dos años, él hoy día tiene 2 años y 3 meses”.

Asimismo, aseguró que él “siempre fue nuestro niño de hecho, pero hoy día ya es de derecho. Podemos decir orgullosos que los Araneda Vacarezza somos seis y que Benjamín Rafael Araneda Vacarezza es nuestro hijo menor”, declaró.

