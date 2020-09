La emoción de Marcela Vacarezza por los cariñosos mensajes que ha recibido tras presentar a su hijo Benjamín

Fue el pasado 13 de septiembre cuando la animadora Marcela Vacarezza junto con su esposo Rafael Araneda, presentaron al nuevo integrante de su familia: su hijo menor Benjamín Rafael Araneda Vacarezza, a quien adoptaron legalmente hace más de una semana.

En aquella instancia, Rafael indicó que “somos dichosos padres de un cuarto hijo. Y esta es una noticia que hace un tiempo queríamos compartir con todos ustedes pero no se podía, no porque no quisiéramos, si no porque siempre hay que custodiar el bien superior del niño”.

Tras dar a conocer esta noticia, ambos han recibido decenas de cariñosos mensajes de parte de sus seguidores, quienes destacaron este acto de amor que llevaron a cabo los animadores.

Y fue en este contexto que Vacarezza quiso agradecer a cada uno de los mensajes que han recibido, con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

En una fotografía donde aparece acompañada de su pequeño, la animadora expresó: “Quiero agradecer de todo corazón las maravillosas palabras que le han dedicado a nuestra familia“.

A esto añadió que “no puedo contestar a cada uno, pero los he leído todos y solo me queda decir gracias por tanto cariño”, declaró finalmente.

Revisa la publicación a continuación: