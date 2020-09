"Me hizo sentir como las hue..." Vesta Lugg respondió a los odiosos comentarios que recibió tras usar curiosa prenda

Hace unos días la influencer Vesta Lugg sorprendió en las redes sociales tras utilizar unos singulares jeans que dejaban ver parte de su trasero.

El video recibió divididos comentarios, en donde múltiples cibernautas criticaron su actuar.

Ante esto, la rubia no guardó silencio y a través de una storie respondió a los desubicados comentarios que recibió.

“Esto me pasa todos los días, recibir comentarios así nos pasa todos los días. Por esto tenemos la responsabilidad de educar”, partió redactando en la imagen.

Luego continuó: “Siempre voy a intentar hacerlo desde un lugar de calma, y, honestamente, esperanzada por crear un mundo mejor. No soy la dueña de la verdad, pero sí la dueña de saber cómo me hacen sentir las cosas. Y esto me hizo sentir como las hue…“.

Tras esto, respondió algunos comentarios que le dejaron los usuarios. Uno preguntó “¿Cuál es la finalidad de esos jeans?“, a lo que la influencer respondió “Mostrar el culo“.

Otro no estuvo de acuerdo con esa respuesta y le preguntó: “¿Tú crees que es buena la respuesta que das? Deberías informarte de todas las violaciones y abusos hacia las niñas y mujeres mayores, y tú das esta respuesta ridícula. Eres una mierda“, escribió una usuaria.

Esto fue respondido duramente por Vesta Lugg: “Mostrar partes de mi cuerpo no es justificación para un abusador o violador. Yo como mujer tengo el derecho de amar mi cuerpo, celebrarlo y vivirlo libremente. Dejemos de culpar a las mujeres por las acciones y delitos del agresor. Tu comentario es igual a decir ‘iba con falda corta, se lo estaba buscando’. Espero, honesta y profundamente, que esta no sea la forma que reacciones y le hablas a las mujeres a tu alrededor”.

Aquí puedes ver su polémica publicación: