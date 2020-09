“Quizás el hijo de Luli también aprendió que tenía malos amigos”: Catalina Pulido se refirió al complejo episodio familiar vivido por Nicole Moreno

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido se refirieron al complejo momento familiar que vivió Nicole Moreno, quien hace ya varios meses entregó a su hijo a la Justicia, quien fue formalizado por homicidio frustrado, y fue trasladado hasta un centro de Sename durante el período de investigación.

Todo comenzó cuando las animadoras leyeron la declaración de apoyo de “Luli” a Raquel Argandoña, quien está viviendo un proceso sumamente difícil tras el ataque que ejerció su hijo contra su exesposo, el abogado Hernán Calderón.

Fue en este contexto que las animadoras recordaron lo vivido por “Luli” cuando entregó a su hijo a la Justicia, indicando que “ella paso por una cosa muy tremenda por el hijo, además de que murió una persona pue"”, dijo Maldonado.

“Ahí fue un enfrentamiento terrible y el hijo estaba metido en este cuento, creo que ya salió pero estuvo detenido harto tiempo”, agregó Patricia durante su programa. “Ella lo entregó, ella lo obligó a entregarse”, insistió la animadora.

Tras esto, Maldonado indicó que “no me gustaría que nadie pasara por un dolor así. Claro, entregar a un hijo no es fácil, entonces yo me alegro mucho por esa chiquilla“.

Por su parte, Pulido señaló que “yo también voy a decir algo a favor del cabro de Luli”, dijo, aludiendo a que el adolescente pudo haber sido influenciado por “malas amistades”.

“Las malas amistades… desgraciadamente a veces los cabros no se dan cuenta que tienen malos amigos, que son zánganos (…) se aprovechan de ti, y desgraciadamente tienen que pegarse los porrazos para que aprendan, porque la mamá les puede decir de todo, pero a esa edad no van a pescar nada, porque la mamá ‘es una lata’, entonces yo creo que realmente es importante que uno se pegue el ‘alcachofazo’ solo, no hay nada mejor cuando tu te pegas la caída solito”, aseguró Pulido.

“Y bueno… cada uno tiene sus tiempos, y quizás el hijo de Luli también aprendió que tenía malos amigos, si estos cabros hueon… de repente tienen malas amistades“, añadió Catalina.

No obstante, Pulido fue interrumpida por Maldonado, quien fue categórica en expresar que “tú puedes tener una muy mala amistad, pero eso no significa que tú te metas en un forro del porte de un buque en el cual tú mañana te tengas que arrepentir el resto de tus días”.

Finalmente, Maldonado declaró que “cuando te involucras en un crimen eso es otro cuento, o sea yo entiendo que los cabros comentan errores, pero no tampoco le echemos la culpa a las amistades, si los cabros no son tarados, los cabros saben perfectamente bien lo que es bueno y lo que es malo”, concluyó.