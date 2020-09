“¡Me lo merezco!”: Faloon Larraguibel reveló que gastó todo su 10% en ropa 

Faloon Larraguibel confesó que ya se gastó el retiro del 10% de los fondos que mantenía en su AFP. La ex chica Yingo sorprendió a sus seguidores tras revelar que con el monto compró ropa.

“Saben, ¡hace más de 1 año que no me compraba ropa! 👖👗👚¡Qué risa me doy! 😂 Será porque soy mamá y siempre pienso en comprarle cosas a los niños o para la casa, me encanta ir al super! 😂”, partió escribiendo en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

“¡Pero esta vez me gaste todo el 10% en ropa para mi! Si, ¡me lo merezco! Ustedes ya se gastaron su 10%? Y en qué? 💸”, cerró la modelo.

La publicación generó más de 15 mil Me Gusta y múltiples comentarios de internautas, quienes señalaron que ocuparon sus dineros en insumos para el hogar, mercadería, vestuario familiar y/o ahorros para tiempos difíciles.

Revisa la confesión de Faloon a continuación: