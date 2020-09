Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez no se casarán: la actriz explicó la razón

Durante esta jornada, la actriz argentina María Eugenia Suárez confirmó la cancelación de su boda con el actor Benjamín Vicuña.

Cabe recordar que hace ya varios meses que ambos habían anunciado su interés por contraer matrimonio, pero debido a la pandemia de coronavirus ambos decidieron posponer esta ceremonia.

No obstante, este lunes la actriz fue categórica en expresar que finalmente no se casará con Vicuña. Esto, luego de que fuera consultada al respecto por el programa de Telefe llamado “Por el mundo en casa”.

“¿Te vas a casar vos al final?”, le consultó directamente el conductor del espacio. Ante esto, “China” respondió que “ya está. Ya pasó. ¿Para qué? Es una buena excusa la pandemia pero no, ya fue, ya medio que pasó, no hace falta (…) después divorciarse es un lío”.

Tras esto, Marley aseguró que “pero no te vas a divorciar. Si te casás es para siempre”, tras lo cual María Eugenia expresó que “no, no siento que lo necesitemos“.