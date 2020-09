JC Rodríguez “troleó” al periodista Pablo Aguilera tras avistamiento de pumas en Las Condes y Huechuraba

Durante la jornada del pasado martes dos pumas fueron vistos en las comunas de Huechuraba y Las Condes, situación que ha sido repetitiva en estos periodos de pandemia, donde el confinamiento ha provocado una gran disminución de personas en las calles.

En este sentido equipo del matinal “Contigo en la Mañana” se trasladó hasta el sector oriente, en donde relataron la preocupación que existe entre los vecinos debido a la presencia de los felinos.

La situación tomó un tono cómico luego de que el animador del matinal de CHV, Julio César Rodríguez, aludiera a las palabras de Pablo Aguilera, locutor radial que la semana pasada causó polémica al leer una supuesta noticia.

“Un puma fue avistado caminando por las calles de un condominio en Puente Alto, ante el hecho se realizó un operativo en el sector. Carabineros informó que el animal ya habría retornado a su hábitat natural, no se le vio nunca más. Dijo: No, acá hay puros flaites, están robando, están haciendo desórdenes y contagiando gente, mejor me voy a mí cerro“, leyó Aguilera en aquella oportunidad, a modo de broma.

Sus palabras causaron tal revuelo que incluso ofreció disculpas públicas, asegurando que su intención no fue ofender a la gente.

Estos dichos fueron tomados por JC Rodríguez, que recordó a su colega. “Lo único que estoy esperando es que va a decir Pablo Aguilera con respecto a estos pumas. Es lo único que me tiene impaciente para la tarde. Quizás estos pumas volvieron a sus hábitat natural”, partió comentando.

Luego continuó: “Se vieron varios pumas en Las Condes, decían que tres pumas habían bajado en patota. Se especula que bajaron en patota a buscar a Pablo Aguilera, querían conversar con él, pedirle explicaciones“.