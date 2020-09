“Sentí un dolor tan grande”: Patricia Maldonado desclasificó duro episodio que vivió tras no ser invitada a programa de TV por su ideología política

La animadora Patricia Maldonado se confesó en una nueva emisión del programa que conduce, llamado “Las Indomables”.

En el espacio, la exrostro de Mega relató una triste historia de cuando un programa de televisión de Canal 13 no la invitó para un acto importante.

“En Canal 13 hicieron un evento muy bonito de traer a boleristas. Trajeron a Lucho Gatica, Sonia la Única y a Olga Guillot, con quienes tuve una gran amistad”, comenzó explicando.

“Y si hay una bolerista, baladista reconocida en este país he sido yo, famosa la Paty Maldonado pero fuera del sistema por asuntos políticos”, sostuvo.

En este sentido, recordó que “estaba aquí en la casa y aparece este programa y yo dije ‘qué lata, no me invitaron’, pero hasta ahí estaba regio, pero aparece la Paty Maldonado, pero me estaban imitando, la Natalia Cuevas hizo de Patricia Maldonado”, aseguró, agregando que “ella no tuvo la culpa, a ella la contrataron como la Patricia Maldonado, o sea pusieron a una imitadora, pero a mí no me contrataron“.

“Créeme Cata que sentí un dolor tan grande, porque, ¿hasta dónde podía llegar la cosa política?“, consultó Maldonado.

“Porque si tú lo analizas fríamente, los directores de televisión invitan a la izquierda, y son derechistas muchos de ellos, pero este director no era derechista. Entonces claro que hay momentos en que me ha dolido”, concluyó.

Escucha acá sus declaraciones: