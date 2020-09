“¡Terrible!”: Coté López confesó su mayor miedo a raíz de la pandemia

María José “Coté” López confesó uno de sus mayores temores a raíz de la pandemia del Covid-19. La modelo y también escritora se sinceró con sus seguidores a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

En la red social mencionada Coté explicó que dejó de realizar actividades cotidianas tales como ir de compras al supermercado por temor a ser “asaltada”. Según indicó, las mascarillas serían un recurso utilizado por algunos delincuentes para ocultar sus identidades y escapar sin dejar rastro.

“Hoy día pensaba que ya no voy ni al supermercado la verdad, es porque cuando he ido y se me acerca alguien al auto con mascarilla oscura ya no sé si es un ciudadano responsable o me quieren asaltar ¡Jajajajaja!🙃”, reveló en tono de broma la modelo.

Los seguidores de Coté reaccionaron rápidamente con más de 15.090 Me Gusta y múltiples comentarios donde comparten sus experiencias con el tema.

“Me pasa 🥺 y de hecho me robaron un día también🙄, un ciudadano irresponsable sin mascarilla pero con un arma se me acercó y me robó 😤”; “Jajajaja ¡a tantas nos pasa lo mismo! 🤦🏻‍♀️”; “¡Terrible! Hace un par de meses venía del colegio de mis hijos, con las canastas que dan de la junaeb, estaba en el paradero de la micro y llegaron dos tipos, se nos ponen en frente y me ponen una pistola en la guata y nos asaltan. Fue terrible, hasta hoy me da pánico salir”; “Con mascarillas pasan piola” ; “Atroz la delincuencia 😥🙃”; “Igual te encuentro la razón” y “¡Qué triste situación a la que hemos llegado”, fue parte de lo que escribieron los internautas.

Revisa la confesión de Coté López a continuación: