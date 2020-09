Natalia Duco por críticas a sus entrenamientos: “Estar embarazada no significa que la mujer tenga que estar acostada”

Natalia Duco se refirió a las críticas que recibe por continuar con sus entrenamientos estando embarazada. La atleta chilena, especializada en lanzamiento de peso, habló sobre el tema en el programa “LIVE ME”, conducido por Jordi Castell y transmitido por medio de Instagram.

“Es todo un tema en las redes… Uno se asusta cuando ve a una embarazada haciendo pesas, con la guatita moviéndose. Pero claramente que el embarazo no es una enfermedad. No significa que la mujer tenga que estar acostada 9 meses, hasta que nazca. Eso está totalmente pasado de moda”, partió explicando Natalia.

“Los especialistas recomiendan que uno haga deporte. Pero sobre todo si tu hacías deporte previamente. Si yo por 20 años llevo siendo una deportista de alto rendimiento, no puedo dejar de hacer deporte de un día para otro por estar embarazada. Estoy entrenando, entreno casi todos los días, hago pesas y sigo lanzando”, afirmó la deportista.

Pese a lo anterior, Natalia reconoció que sus rutinas ahora tienen una intensidad menor a la acostumbrada antes de estar embarazada.” Si antes hacía con 120 kilos o 180 kilos, ahora hago con 80 o con 90 kilos. Pero lo sigo haciendo… Da para hablar el tema. Hay mujeres que no pueden hacer nada por ignorancia. Hay que educar y hablar del tema”, señaló.

“No encajo en ningún perfil”

Por otra parte, Natalia se refirió a su contextura física y en las dificultades que tienen para encontrar ropa en el mercado. “No encajo en ningún perfil. No encajo en ropa de gente con sobrepeso, ni en ropa de mujeres grandes. Soy una hibrida. Los pantalones muy grandes de cintura me quedan gigantes, pero como tengo las piernas grandes y duras y de músculo, es un cuerpo distinto”, reconoció.

Finalmente, la deportista indicó que pese a los problemas para comprar algunas prendas está sumamente feliz con su estado físico. “Me encanta como soy, amo mis músculos, lloro cuando me bajan”, dijo Natalia.