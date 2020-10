Fran García-Huidobro desempolva recuerdo con Jennifer Warner: “Fue una encerrona. Tu salida de SQP se debe a que me defendiste a mi”

Esta semana Jennifer Warner estuvo invitada en el programa de Francisca García-Huidobro, “Francamente”, que se emite por la señal online de Canal 13.

En ese contexto, las amigas hablaron de distintos temas hasta que tocó conversar sobre “SQP”, el extinto programa de farándula que tuvo tintes de dulce y agraz para ambas animadoras y del cual Warner terminó saliendo pese a que ella había creado el proyecto.

La exanimadora de “SQP” entre el 2001 y el 2006 dijo que “yo bailé con la fea durante un rato en la tele”, lo que abrió la conversación al respecto:

García-Huidobro: – ¿Algo que haya pasado en el SQP de lo que te arrepientas?

Warner: – A ver… El haber salido del programa me costó por haber dado una entrevista a un suplemento de espectáculos, al Wikén de El Mercurio, defendiéndote a ti por lo que había pasado al aire por el distanciamiento con tu pareja, con Julio (César Rodríguez) en ese momento, y quizá un error pudo haber sido haberlo conversado con el equipo y no haberlo dicho en la prensa. Eso le cayó a todo el mundo como patá en la guata en ese instante y luego me lo sacaron en cara en vivo.

G-H: -Tú eres muy políticamente correcta y lo que fue, fue una encerrona. Hubo arrepentimientos posteriores, no sé si te llegaron. Tengo que confesar que tu salida de SQP se debe básicamente a que me defendiste a mi y fue súper injusto porque a esa altura del partido ya ni siquiera estaba, yo había renunciado. Y lo conversamos en algún minuto cuando fuiste a “Sigamos de largo”. Y debo decirle a la gente que no fue planeado lo que conversamos, cuando empezaste a contar tu experiencia en el SQP, empecé a recordar. Como esas situaciones que son muy dolorosas y muy terribles que las bloqueas. Muy violenta. Y lo viviste peor que yo.

Tras ello, Warner explicó que ella fue quien presentó el proyecto, el cual fue todo un éxito, pero tras lo sucedido “tuve que desprenderme, deshacerme de ese proyecto”.

“La gente que trabajaba contigo se convirtieron en tus enemigos“, le dijo la animadora de Canal 13.