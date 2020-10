Con nostálgica dedicatoria Álvaro Ballero reveló que nuevo integrante se sumó a su familia

Álvaro Ballero compartió una especial y feliz noticia con sus seguidores. Tras sufrir una importante pérdida el exchico reality reveló que su familia creció con tiernas publicaciones en su cuenta de Instagram.

El nuevo integrante del “Clan Ballero” es “Thanos”, un cachorro de raza Bulldog Inglés que tiene solo dos meses de vida. El pequeño llega a sumar alegrías a la familia y a entregar amor en medio de una dolorosa pérdida: Recordemos que hace una semana Álvaro reveló que su perrita “Niebla” murió tras acompañarlo por 12 años.

Por lo anterior, para honrar el recuerdo de la fallecida el exchico reality le dedicó emotivas palabras donde —de paso— dio la bienvenida al pequeño Thanos.

“Hoy te lloré como aquel día que decidiste partir… Hoy besé a Thanos, un Bulldog Inglés como tú, de sólo 2 meses, es grande y sumiso… El opuesto a ti, abajo en la imagen del gran beso, estás tú Niebla, con un año de vida, arriba el cachorro perfecto”, partió Álvaro.

Posteriormente reveló la reacción de su esposa con la llegada del nuevo integrante: “Mi Mujer me había advertido que ‘no me iba a ir bien si traía de nuevo un Bulldog’ versus un mestizo de la calle, pero cuando Thanos asomó su cabeza en la caja que lo traía a nuestro hogar, Ludmila se emocionó, abrió más grandes sus azules ojos, llamó a tod@s l@s niñ@s, y me miró, diciendo, entre felicidad y tristeza; ‘¡Es un bulldog!‘”, explicó.

Finalmente, habló sobre el dolor que aún siente por la pérdida: “Hoy me senté en la cocina a ver las fotos de Thanos, y entre medio, saliste tú, ¿y sabes? Aún me dueles, porque fuiste dura, fría y rabiosa… Yo era tu Alfa, tú mi hembra poderosa, quizás nunca estuve a tu altura. Espero honrar cada día de la vida de Thanos, tu increíble fuerza, y al igual que yo, tu adorable odiosidad. Te extrañaré por siempre Niebla, por siempre”, cerró.

Las publicaciones de Thanos y la dedicatoria a niebla tuvieron miles de Me Gusta y cientos de comentarios escritos por los internautas, quienes destacan la intensa relación que mantuvo Álvaro con su perrita y el cariño que ahora demuestra a Thanos.

Revisa las publicaciones a continuación: