“¡Es muy fuerte!”: “Pancho” Saavedra reveló cómo ha sido su experiencia tras volver a grabar “Lugares que Hablan”

El pasado 5 de octubre el animador Francisco Saavedra confirmó que ya se encuentra grabando nuevos capítulos para su programa “Lugares que hablan”, espacio que es todo un éxito en sintonía en Canal 13.

No obstante, no todo ha sido positivo para el conductor de televisión, puesto que reveló algunas dificultades que ha tenido que enfrentar en las grabaciones de este espacio.

En su programa “Socios” el animador reveló que lo que más le ha complicado es no poder abrazar a la gente. Según explicó, comenzó a grabar “con todas las medidas sanitarias, pero es bien impresionante no poder abrazar a la gente, estar y no poder abrazar es muy fuerte“, sostuvo.

“Sobre todo en un programa que se hace con tanto cariño”, agregó “Pancho” durante el programa transmitido por Instagram.