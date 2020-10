"Ustedes tienen conectada la cabeza con el cul...": Patricia Maldonado defiende a Leandro Penna y envía duro mensaje a Millaray Viera y a Antonella Ríos

La animadora Patricia Maldonado defendió los dichos del exchico reality Leandro Penna, y criticó duramente a Millaray Viera y a Antonella Ríos, quienes cuestionaron al argentino.

Cabe recordar que Millaray declaró que “en el siguiente e ilustrativo video aprenderán a hablar con total propiedad sobre algo que no tienen idea”. Por su parte, Antonella señaló que Leandro es un “perkinazo”

Ante esto, Maldonado emitió un duro descargo a través de su programa “Las Indomables”: “Esto va para la Antonella y para la Millaray, la hija de Gervasio, quiero aclarar que conocí a Gervasio…”, comenzó expresando.

A esto agregó que “ellos siempre hablan de democracia, ¿de qué democracia me están hablando si ustedes están atentando contra la democracia?, porque no le permiten a una persona que está diciendo en forma normal ‘están haciendo tira este país tan lindo y tan lleno de oportunidades’“.

Posteriormente, consultó: “¿Dónde estuvo lo malo?, ¿por qué él no puede opinar?, pero como no tienen nada en la cabeza, no piensan, ustedes tienen conectada la cabeza con el cul… piensan y la cagan altiro, esa es la realidad”.

Finalmente indicó que “pueden disparar lo que quieran, pero cosas personales mías, jamás”.

Escucha acá parte del programa: