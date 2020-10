Cristián Campos reveló que se sumó a “Verdades Ocultas” y criticó su desvinculación de Canal 13

Cristián Campos, reveló que se integrará a los elencos de Verdades Ocultas y 100 días para enamorarse, teleseries de Mega que volverán a la pantallas en octubre tras paralizar sus grabaciones por la actual crisis sanitaria del Covid-19.

En relación a la producción de la tarde, Campos contó en una entrevista a El Mercurio: “Ahí haré un personaje que se instala en la historia y que tiene relación con lo que ha sido la trama en estos últimos años (…) voy a estar todo el verano grabando”.

Por otra parte explicó que “dadas las circunstancias de que cada vez es más difícil hacer teleseries, lo que han hecho Quena (María Eugenia) Rencoret y Patricio Hernández (director ejecutivo de Mega), que con porfía han mantenido el área dramática y han desarrollado ficción para diferentes horarios, es muy valorable”.

Campos además se refirió a su salida de Canal 13 tras permanecer 40 años en la casa televisiva. Según indicó fue Max Luksic, director ejecutivo, quien le informó sobre su desvinculación,

“Me dice que sabe lo que yo significo para el canal y que vamos a hacer un buen acuerdo de salida. Yo, impactado y todo, pienso bueno, que los ciclos terminan. Pero después se desconocen estas palabras de buena crianza y realmente no hay un acuerdo de salida, no hay nada, ni un reconocimiento por la marca canal que ayudé a construir”, reveló el actor.

Finalmente, es necesario destacar que Verdades Ocultas volverá a ser transmitida el día 19 de octubre. En tanto, 100 días para enamorarse aún no tiene fecha de regreso.