“Es un engaño”: Álvaro Ballero dedicó intenso mensaje a su esposa y reveló detalles íntimos de su relación

Álvaro Ballero dedicó intensas y románticas palabras a su esposa, Ludmila Ksenofontova, y fue aplaudido por sus seguidores. El recordado exchico reality publicó el mensaje en su cuenta de Instagram.

Es necesario recordar que Álvaro está casado hace 12 años con la patinadora rusa, a quien conoció en el extinto programa de TVN “Estrellas en el Hielo”. Producto de esta relación nacieron tres niñas y un niño (su hijo menor) a quienes es habitual ver posar para las redes sociales de sus padres

Además, Ludmila es una asidua usuaria Instagram, plataforma donde constantemente comparte publicaciones familiares y tips para ayudar a otras madres que como ellas se dedican al cuidado de sus hijos.

Ahora, Álvaro destacó el constante trabajo de su esposa a nivel familiar y especialmente en su relación de pareja: “Ella SIEMPRE está enojada, siempre, pero sólo conmigo. Es una estafadora, su sonrisa, en especial la de sus ojos, es un ENGAÑO”, partió escribiendo.

“Cuando me casaste, hace 12 años, eras una seda, casi programable, hoy eres todo lo contrario, cada paso que doy está absolutamente observado por tus ojos, esos enormes, azules, esponjosos, más que los de Bob Esponja, eres un ser mitológico“, agregó.

Además, Álvaro declaró que su esposa es “un engaño”: “El engaño más perfecto que conocí. Creí en tu fragilidad, pero eres más dura que una cucaracha, y más noble que la mismísima María“, explicó.

Por otra parte, el exchico reality destacó intensos detalles de su vida íntima: ¿Qué mierd# hago contigo? Sólo me queda amarte, admirarte, más de lo que ya te admiro. Porque eres Inevitable. Inevitable son tus ojos, tu sonrisa, tu piel, tu descarada forma de amar… Eres el mejor ejemplo de ser humano que he conocido, no eres sexo, aunque lo haces como nunca nadie me lo hizo“, escribió.

“No voy a limitar tu vida en mí por sólo un ser ‘empotado’, eso es para idiotas, y aunque creía serlo, tú me enseñaste a sacar los prejuicios de todos, y creer en mí... Y sí, creyendo en mí soy un Dios, un ser de otra Galaxia, pero aún así tú eres mucho más grande, no te imaginas cuánto, y AUNQUE ODIES QUE TE LO ESCRIBA AQUÍ, eres mi razón de SER”, añadió.

Finalmente, Álvaro agradeció el incansable esfuerzo de su esposa por apoyarlo y acompañarlo en cada paso de su vida profesional: “Gracias a ti SOY TODO LO QUE ODIAS, un ‘Chico Reality’ brillante, ahora Alto Ejecutivo del mismo canal que lo vio nacer, pero eso, es sólo gracias a ti, y tu inevitable forma de ser, esa que nunca podré describir, porque soy el mejor escribiendo, pero para describirte a ti, aún no existen las palabras“, explicó.

“Gracias por eso, sólo yo sé lo que significa despertar a tu lado, con cero romanticismo, con mis ronquidos enormes y nuestros cuerpos sólo unidos por la punta de nuestros pies. Pero dejemos el romanticismo para principiantes, que nuestro AMOR es indescriptible“, cerró.

Revisa la intensa y romántica publicación a continuación: