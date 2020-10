“¡Qué ordinaria!”: Las agresivas críticas de internautas a Camila Recabarren por su renovada apariencia 

Camila Recabarren recibió duras críticas por parte de internautas, quienes manifestaron su descontento por la apariencia que luce la modelo en redes sociales. Los fuertes comentarios fueron realizaron en Instagram.

En la red social mencionada Camila compartió una fotografía donde posa al borde de un río, lugar donde promociona un producto. La imagen llamó la atención de algunos seguidores, quienes destacaron el radical cambio que presenta el cabello de la joven.

“No le encuentro ninguna gracia a esta mina. La perdió toda”; “No me gusta ese corte de pelo raro, pierde la esencia de la femineidad, lo que hace la diferencia natural entre varón y ser mujer”; “¡Y el pelo! Nooooo porfa, la embarraste, ¡eres tan hermosa!”; “¡Qué ordinaria te pusiste!”; “Eres muy linda pero ese corte de pelo no me gusta” y “¡Qué horrible tu corte de pelo Cami! Te veías tan bien antes”, fue parte de lo que escribieron.

Por otra parte, varios internautas defendieron la evolución que ha presentado la ex Miss Chile y aplaudieron todos sus cambios a nivel físico y emocional.

Revisa la publicación a continuación: