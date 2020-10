“Me miraba y lloraba”: Alison Mandel reveló las dificultades que tuvo para aceptar su cuerpo postparto

Alison Mandel publicó una sincera reflexión sobre los cambios que experimentó su cuerpo tras el embarazo de su hijo Baltazar. La comediante y actriz reveló que se miraba al espejo y “lloraba”.

“Jugando a lo de las preguntas hay 2 que se me repiten harto: ‘¿Cómo bajaste de peso post parto?’ No sé. Esa es la respuesta. Un día me cerraron los pantalones de nuevo y fui feliz”, partió escribiendo Mandel en su cuenta de Instagram.

La esposa de Pedro Ruminot indicó que atribuye la disminución de su peso al estrés de la pandemia, la lactancia y al poco tiempo que tenía para sentarse a comer. Además, reveló que quedó “con guata de 6 meses” bastante tiempo, situación que la incomodaba.

“No les voy a mentir con un discurso de body positive porque hubo días que me miraba y lloraba de no reconocerme y de la cicatriz tan grande, hasta tapé mi espejo. Salía de la ducha, tenía las pechugas dañadas, se te cae leche, no reconoces que está pasando… Había dolor físico post cesárea e intervención y no me podía ni agachar a recoger las cosas que se me caían y me sentí fea”, explicó.

Pese a lo anterior, destacó que ama y valora su cuerpo aún con los cambios ya que creó a un “hijo perfecto”. La comediante también repasó el tratamiento de fertilidad que experimento y cómo afectó su apariencia en un determinado momento.

“Cuando hacía el tratamiento de fertilidad mi cuerpo también cambió, mi piel y hasta mi pelo y yo pensaba que mi cuerpo era bacán porque soportaba todo y le di fuerza y amor a su nueva forma. Entonces para salir de mi frustración post parto hice lo mismo. Este cuerpo hizo a Baltazar desde sus pestañas hasta su corazón ❤ o sea este cuerpo es una obra de arte 😏”, afirmó Alison.

“Hay partes de mi (físicas y psicológicas) que no volverán nunca a como eran antes y esta bien porque tener un hij@ cambia todo en ti.No apuren a sus cuerpos a nada, ellos tienen un proceso y hacer una dieta cuando tienes es una guagua recién nacida es solo sumarte angustias. La vida es con chocolates y pastelitos, las pechugas son una más grande que la otra, las estrías y celulitis salen y ya está, que tanto”, agregó Alison.

En la publicación la modelo indicó que no está a favor de ser “romántica” con la obesidad ni con la anorexia ya que son enfermedades y deben ser atendidas. “Soy romántica con sentirte bien con el cuerpo que tengas. Seas XL o XS lo importante es que estés sana y sobretodo feliz”, cerró.

Finalmente se refirió a la segunda pregunta que se repite en las consultas que realizan sus seguidoras. “¿Debo volver con mi ex?”, se cuestionan algunas usuarias de la red social, a lo que Alison respondió: “¡NO! nunca con el ex, que por algo es ex weona 🤣 Leí por ahí ‘Pasto comido, pasto cagado’ jajaja"”.

La publicación obtuvo 34.600 Me Gusta y múltiples comentarios que destacaban la actitud de la comediante y el mensaje de “amor propio” que transmitió.

