La tierna postal que compartió Valeria Ortega sobre su embarazo: narró curiosa coincidencia

A mediados de agosto la periodista Valeria Ortega anunció a través de las redes sociales que se encontraba embarazada, su primer hijo fruto de la relación con Jonathan Lawn.

En este sentido la comunicadora de 34 años confirmó que sería mamá es un varón y, a través de Instagram, compartió una tierna postal en donde posó junto a una de sus mejores amigas, la también periodista Amparo Hernández.

“Juro que no nos pusimos de acuerdo. Un día me llega un audio con unos latidos y me enteré de que sería tía y meses después @amparohernandezc recibió una eco que confirmaba que realmente íbamos a jugar a las muñecas (muñeco en este caso) y por fin nos juntamos a guatonear”, escribió en la publicación.

Luego continuó: “Nada como estar en este proceso TAN intenso, maravilloso e increíble con tu BFF (que vayamos al mismo doc es otra cosa ) No podía pedir más!! nivel de felicidad DIOS”.

Aquí puedes ver la publicación: