Compartió inédito video: Angélica Castro y su desconocida faceta como educadora

Buenas noches!! Muchas felicidades a todos los profesores del mundo que dedican día a día su tiempo, cariño y conocimiento a sus alumnos! 👩‍🏫📚 Siempre recuerdo mis maestros que se dieron el tiempo de enseñarnos con paciencia, amor, respeto, disciplina, comprensión y de una manera lúdica para hacer más ameno y simple el proceso. Sobre todo este año que ha sido tan complejo el enseñar a distancia. Gracias. 🙏🏼❤️💪🏻 Incentivando siempre la creatividad de cada niño!! #educacion #creatividad #love