Evelyn Matthei recordó sus tiempos como profesora con emotiva foto y fue criticada por internauta

Evelyn Matthei generó polémica tras publicar una fotografía del recuerdo para conmemorar un nuevo Día del Profesor. En la postal se puede ver a la alcaldesa de Providencia posando junto a uno de sus exestudiantes cuando ejerció como educadora en el colegio José Agustín Alfonso de Pedro Aguirre Cerda.

Es necesario recordar Evelyn es Ingeniera Comercial, sin embargo trabajó como profesora de matemáticas como parte de su compromiso con la educación pública. Por lo anterior se estableció en el recinto mencionado teniendo a cargo un curso de primero y otro de segundo medio.

Ahora, para recordar ese periodo, realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde habló de su paso por el establecimiento educación. “Me han preguntado sobre algunos recuerdos de cuando fui profesora. Hoy, en este #DiaDelProfesor les comparto algunas postales que tengo. Les mando un cariñoso saludo a mis ex alumnos del José Agustín Alfonso de Pedro Aguirre Cerda. Si alguno tienes más fotos, me gustaría verlas, ya que tengo muy lindos recuerdos de todos”, escribió la también ex candidata presidencial.

Los internautas reaccionaron con más de 7.270 Me Gusta y múltiples comentarios donde destacaron su trabajo, sin embargo un joven identificado como “Danilo” consultó por los días que trabajó como profesora.

“¿Cuantos días fue profesora?”, escribió.

A lo anterior Evelyn respondió: “Un año Danilo”.

La pregunta desató polémica entre otros usuarios de la red social mencionada, quienes criticaron al joven y apoyaron la labor de la actual alcaldesa.

“Más días que el Presidente del Colegio de Profesores yo creo😄”; “Más días que cualquiera de los ministros de educación que hemos tenido en el último tiempo ☝🏻”; “¿Eso es relevante? Existen personas que no son profesores y enseñan más que uno 🤷🏽‍♂️”; “Dos años fue profesora en el sector de la población Dávila, más que meritorio y si alguien tiene alguna duda de su trabajo consulten en el mismo colegio como lo hizo y cuánto cobró, que fue mucho menos que otros que solo van a calentar el asiento” y “Siempre será profesora, solo ejerció poco tiempo”, fue parte de lo que escribieron.

