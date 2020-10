"Yo no me voy a morir (...) es un decreto": Daniella Campos aborda su complejo estado de salud

Durante la jornada de este lunes, el matinal “Bienvenidos” de Canal 13 mostró una íntima entrevista realizada a Daniella Campos, quien abordó su complejo estado de salud.

Cabe recordar que hace algunos días, la exMiss Chile confesó que este lunes se operaría, producto de dos tumores cerebrales que le encontraron en la zona de sus ojos.

Previo a su intervención, Campos aseguró que cuando se enteró sobre este problema de salud “lloré hasta que me cansé de llorar”.

En entrevista con Tonka Tomicic, Daniella se mostró esperanzada: “Yo no me voy a morir. Tengo una hija que me está esperando y tengo miles de ángeles de los que me voy a ir tomada de la mano a pabellón y voy a volver. Es un decreto total“, declaró.

“Nunca he tenido miedo a morir. Pero sí tengo mucho miedo al dolor porque yo he sentido el dolor, yo lo he tocado”, añadió Campos.

Asimismo, reveló que su mayor preocupación ante la operación es “mi hija (Maite, de 5 años) es lo que más me tiene intranquila. Nunca me he separado de ella tanto tiempo. Separarse de un hijo, de la forma que sea, siempre es muy complejo“.