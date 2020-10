“Con todas las energías para dar lo mejor de mí”: Alejandra Fosalba abordó su participación en teleserie “Verdades Ocultas”

View this post on Instagram

Este es uno de los proyectos que quería contarles ….pero todo a su debido tiempo . Voy a ingresar al área dramática de Mega 🌟. Específicamente a la nueva temporada de Verdades Ocultas . Estoy feliz de retomar mi trabajo en las teleseries y que mejor que con un equipo que conozco de años , me siento muy cómoda . Agradecida y con todas las energías para dar lo mejor de mi . ❤️ No puedo adelantar nada de mi personaje todavía pero me tiene muy emocionada . Gracias a todos por su apoyo y buena onda y a los amigos de @lacuartacom por esa portada .