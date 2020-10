La respuesta sin filtro de Carla Zunino ante desubicado comentario que recibió por su embarazo

Hace unos cuantos días la periodista Carla Zunino confirmó su segundo embarazo. En esta oportunidad, producto de su relación con su pareja Sebastián Donoso.

“Estoy muy feliz, tener un hijo es un regalo y es una muy linda etapa“, sostuvo en la oportunidad.

No obstante, tras confirmar este hecho, la comunicadora recibió un desubicado comentario en las redes sociales, donde publicó su primer antojo debido al embarazo.

“Otro crío más, shhh buen negocio parece“, le escribió un cibernauta, palabras que no dejó pasar Zunino.

“Solo alguien que se pone «el superdotado» puede referirse a los niños como «críos» y decir algo tan aberrante como que son un negocio. Ojalá usted no tenga hijos. Yo de esos negocios a los que se refiere no sé mucho, porque lo mío en realidad es descrestarme trabajando desde las 5 de la mañana y no depender de nadie. Mujer independiente y trabajadora como millones en este país. Le suena?“, replicó la periodista.

Aquí puedes ver su respuesta: