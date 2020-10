VIDEO | El potente mensaje de Roger Waters sobre el Plebiscito Nacional en Chile

El día de hoy se llevará a cabo el Plebiscito Nacional, en donde los ciudadanos votarán si se redactará una Nueva Constitución, situación a la cual se han referido diversos rostros.

Uno de ellos fue Roger Waters, miembro de Pink Floyd, que compartió un video en Twitter en relación a esta fecha.

“Un mensaje de Roger al Pueblo de #Chile en vísperas de la trascendental ocasión de un Plebiscito Nacional para reemplazar la Antigua Constitución, que fue impuesta por el dictador Pinochet, por una Nueva Constitución aprobada por el Pueblo”, redactó en la plataforma, compartiendo además un video en donde incluso habló en español.

“Buenas tardes. No hablo español, pero queridos amigos de Chile, mañana vayan a todos a votar apruebo, convención constitucional. Todos merecemos el derecho de vivir en paz“, expresó en el registro.

A message from Roger to the People of #Chile on the eve of the momentous occasion of a National Referendum to replace the Old Constitution, that was imposed by the dictator Pinochet, with a New Constitution approved by the People.

Love

R. pic.twitter.com/WnjSWt3KDG

— Roger Waters (@rogerwaters) October 25, 2020