El mensaje de Helénia Melán tras poder votar por primera vez: compartió postal en Instagram

La modelo Helénia Melán no había podido votar con anterioridad, y el Plebiscito Nacional que se realizó el día de ayer fue su primera oportunidad.

Esta situación fue narrada en las redes sociales, en donde expresó que no pudo votar con anterioridad por ser extranjera. “Llegué acá a los 18 años y no podía votar porque, como extranjera, recién este año me habilitaron para poder hacerlo“, sostuvo.

Además también se pronunció a través de las stories, donde aconsejó a los votantes a “llevar lápiz”.

Aquí puedes ver la imagen que compartió: