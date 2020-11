Reconciliadas: Nicole Block y su suegra Delfina Guzmán volvieron a hablar tras 2 años distanciadas

La actriz Nicole Block hace aproximadamente dos años que contrajo matrimonio con uno de los hijos de Delfina Guzmán, Juan Cristobal Meza. No obstante, este hecho no fue del todo celebrado por la intérprete de 92 años.

De hecho, uno de los aspectos más llamativos del matrimonio fue la ausencia de la familia de Meza. Si bien en la oportunidad Nicole Block señaló que si invitaban más personas, se complicaría, fueron múltiples los que creyeron que hubo una discusión que distanció a Block de Delfina Guzmán por mucho tiempo.

Afortunadamente las mujeres se reunirán el próximo 18 de diciembre, debido a que ambas participarán en la obra “Un Cuento de Navidad“, que se presentará de manera online.

Respecto a la discusión que las alejó por casi dos años, Guzmán desclasificó: “Estábamos peleadas de la forma más atroz. Yo la odiaba y ella a mí. Nos pusimos bien por esta Navidad”.

Por otro lado Nicole Block expresó: “Yo la odiaba más (risas). La Navidad y este espectáculo fue un lindo motivo para reencontrarse y reconciliarse. Primera vez que trabajamos juntas“.

No obstante, respecto al motivo de la discusión, ninguna quiso entrar en detalles. “Es que me hizo una cochinada muy grande. Tengo mucha prudencia con eso y no lo voy a tratar contigo. Cada una tiene una versión distinta, como en todas las peleas”, sostuvo.

Block, por su lado, expresó: “Para mí fue un hecho puntual, para ella otro. Entre nosotras tampoco lo hemos hablado, preferimos saltarnos olímpicamente el asunto“.