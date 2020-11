Con destapada foto Daniella Chávez inició particular concurso navideño: seguidores se pelean el premio 

Daniela Chávez sorprendió a sus seguidores con una nueva fotografía que deja poco a la imaginación y publicó un desafío navideño con una recompensa que no pasó desapercibida. La imagen fue publicada en su cuenta de Instagram y generó cientos de comentarios.

“Quién pueda adivinar que pedí para navidad ¡recibirá un mensaje privado!🦋”, escribió la modelo en la descripción de la foto donde posa con una ajustado y casi transparente body celeste.

Las palabras de la modelo y ex chica Play Boy no dejaron indiferentes a los internautas, quienes rápidamente reaccionaron con más de 158.700 Me Gusta y comenzaron a pensar en el obsequio plasmando sus opciones en los comentarios.

“Un auto rosado 😜”; “Un sostén jaja”; “Que O’Higgins se quede en Primera A”; “Que se termine el Covi-19”; “Un unicornio 🤫🤫🦄”; “¿Un chile mejor y digno?”; “Pediste que no hayan mas comentarios weones como ‘pediste sostenes’… Eso creo” y “Nada lo tienes todo Daniella😍😙”, fue parte de lo que escribieron los seguidores en la publicación.

