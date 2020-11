“No te quedes con lo obvio”: Claudia Conserva respondió a críticas que la vinculan con salida de Renata Bravo de Milf 

Claudia Conserva respondió a las críticas que ha recibido tras ser apuntada como responsable de la salida de Renata Bravo de “Milf“, programa que conduce en La Red junto a Yazmín Vásquez. La conductora se refirió al tema a través de una extensa publicación realizada en su cuenta de Instagram.

Es necesario destacar esta semana en el programa “El Primer Plano del Pueblo”, conducido por Sergio Rojas en la red social mencionada, Conserva fue responsabilizada de la inesperada vinculación. “Renata Bravo tuvo un problema con Claudia , tuvo una discusión, terminó con que la Renata renunciara al programa porque no se sentía cómoda en el ambiente”, se afirmó en el espacio.

Por lo anterior y a raíz de las innumerables críticas que ha recibido por parte de los televidentes, quienes están molestos con la ausencia de Renata y con la poca evolución del contenido ofrecido, Claudia compartió una extensa reflexión en respuesta a los cuestionamientos.

“En la vida hay que tomar decisiones. Algunas cuestan más que otras. Pueden ser racionales o emocionales. Las circunstancias también juegan un rol ahí, el momento, el entorno, la emergencia hay que ser valiente, atreverse y asumir las consecuencias”, expresó.

“No le tengan miedo al cambio. El tiempo dirá si fue correcto o no. Lo que sientas después de haberlo hecho también será una señal. Nunca te engañes, nunca te estanques, que nada te inmovilice, el cambio es permanente, no se detiene y no puedes estar rígida esperando que te azote la ola. Ábrete, obsérvala, levanta los brazos, respira hondo y avanza con ella hasta llegar a la orilla. Ella la surfista jajajaj nunca pierdas el humor”, agregó.

“Siempre trata de ver mas allá, no te quedes con lo obvio, lo básico. Preocúpate de ti y de tus afectos, de tus amores, todo lo demás puede esperar. Cuídate mucho, estamos más vulnerables que nunca”, concluyó.