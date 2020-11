Periodista de 24 Horas se despide tras casi 12 años en prensa para pasar a nuevo desafío en TVN

El habitual conductor de noticias del Canal 24 Horas y el noticiero de la tarde de TVN, Gonzalo Ramírez, dejó su puesto para emprender un nuevo desafío al interior del mismo canal, el matinal “Bueno Días a Todos”.

La transición se dio luego de que este jueves Ignacio Gutiérrez dejara la animación el programa mañanero, por lo que Ramírez pasó a ser un figura estable del programa, junto a Carolina Escobar, Gino Costa.

A través de Instagram, Ramírez publicó un emotivo mensaje junto a una foto con sus compañeros del departamento de prensa:

“Después de casi 12 años dejo a mi querido departamento de prensa. Fue mi sueño de provinciano llegar ahí. Tuve la fortuna de lograrlo en el extraordinario Canal 24 Horas. Coincidí con hitos y coberturas poderosas, la magia de la mina San José, diferentes desastres naturales, tantas cosas que me regalaron el mejor magíster que pude soñar.”, escribió.

“Hoy me cambio a un piso más arriba. Con el sueño de trabajar duro para el gran equipo del programa que me dio la primera oportunidad. El Buenos días a Todos. Espero logremos permitir, con cariño y esfuerzo, abrir cada mañana una nueva puerta, una nueva casa y ofrecer una buena compañía poniéndole todo lo que aprendí en la información y el corazón chascarriento que nadie me saca. Gracias prensa!!! Aquí estamos como siempre!!”, añadió.