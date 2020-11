“Quizás la vida se acaba mañana”: Daniela Nicolás habló sobre la difícil y casi desconocida enfermedad que enfrenta

Daniela Nicolás explicó la compleja enfermedad que padece y cómo la condición cambió su vida. La actriz habló del tema en el programa “Velvet al Desayuno” de Revista Velvet, transmitido en vivo por Instagram.

Según indicó, a los cinco años se percataron de que aparecieron varias manchas en su piel y en la planta de los pies. Sus padres acudieron a varios especialistas, sin embargo estuvieron un año sin saber a que enfermedad atribuir los síntomas.

“Terminé en dermatólogos, reumatólogos, oncólogos, inmunólogos, de todo. Hasta que llegué a un doctor justo cuando mis anticuerpos estaban al límite, y ahí me dice”, relató Daniela.

La actriz padece una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, la cual por sus síntomas es difícil detectar de forma temprana y consiste en que su sistema inmunitario, por error, ataca algunos tejidos de su cuerpo provocando un daño muchas veces irreparable.

“Mis órganos todavía están bien. Pero puedo tener problemas en los órganos, en las articulaciones, en los ojos, mucosas. Fue un tema súper heavy en un minuto poder aceptarlo en el sentido de ‘¿qué va a pasar conmigo?’, porque no se sabe tampoco”, explicó Daniela en el espacio.

“Me pueden decir ‘en 20 años más vas a estar súper mal’, o ‘vas a estar súper bien’ o va a salir un tratamiento en 40 años y vas a estar perfecto’. Aquí nadie sabe nada. Ahí fue donde me dije: ¿Me voy a quedar en mi casa llorando y viendo qué me va a pasar? ¿O me hago cargo de lo que tengo y empiezo a disfrutar y hacer todo lo que quiero hacer?”, reflexionó Daniela.

A raíz de lo anterior la actriz decidió concretar varios proyectos que tenía pendientes, entre ellos estudiar lengua de señas, perfeccionar su inglés en Estados Unidos y terminar la carrera de Periodismo que congeló para entrar a Teatro.

“Uno no sabe si quizás la vida se acaba mañana. Puede sonar como súper profundo y súper amargo, pero me enseñó que la vida es ahora. Ahora se disfruta, ahora se hace, ahora se va al miss, se hace todo. Ha sido bacán eso y la gente que me rodea”, concluyó.